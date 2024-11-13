Арма продало первые 16 картин из коллекции Медведчука. Самую дорогую – свыше 76 000 грн

Первые 16 картин из коллекции Виктора Медведчука были проданы на аукционе

Фото: АРМА

Агентство по розыску и управлению активами реализовало первые 16 картин из арестованной коллекции подозреваемого в государственной измене бывшего нардепа Виктора Медведчука.

Общая сумма реализации этих картин составила почти 317 000 грн. Ранее часть коллекции из 136 картин была оценена почти в 4 млн грн.

Самым дорогим лотом среди реализованных работ стало полотно "Сельский пейзаж с рекой на фоне гор", проданное за 76 182 грн.

Также было продано: "Крымский аромат" Натальи Муравской за 71 568 грн, "Зимний пейзаж с двумя фигурами" Иосифа Гарани за 32 098 грн, "Пейзаж с рекой" Иосифа Гарани за 24 954 грн, "Сельский пейзаж в горах" Иосифа Гарани за 23 290 грн, "Натюрморт с цветами" Татьяны Мучички за 20 664 грн и другие.

"Все деньги с продажи коллекции Медведчука будут направлены на экономику и закупку военных облигаций, то есть на прямую поддержку обороноспособности государства. Справедливо, когда незаконно приобретенное имущество предателей и коллаборантов работает на государство", – прокомментировала глава АРМА Елена Дума.

Сейчас 120 картин ожидают своих новых владельцев во время последующих торгов.

"С сегодняшнего дня, каждый день будет реализовываться часть картин. Следующие 19 картин — уже завтра! Потенциальные покупатели могут следить за обновлениями на Prozorro. Продажи", – добавляют в пресс-службе АРМА.

Отмечается, что из 285 арестованных и переданных в АРМА картин Медведчука 149 были признаны культурным наследием Украины экспертами Национального художественного музея.

Эти работы планировалось передать украинским музеям, однако соответствующий законопроект №11280-1 по особенностям управления культурными ценностями не нашел достаточной поддержки среди народных депутатов.