АРМА продало перші 16 картин із колекції Медведчука. Найдорожчу – за понад 76 000 грн

Фото: АРМА

Агентство з розшуку та управління активами реалізувало перші 16 картин з арештованої колекції підозрюваного у державній зраді колишнього нардепа Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Загальна сума від реалізації цих картин становить майже 317 000 грн. Раніше частина колекції зі 136 картин була оцінена майже у 4 млн грн.

Найдорожчим лотом серед реалізованих наразі робіт стало полотно "Сільський пейзаж із річкою на тлі гір", продане за 76 182 грн.

Також було продано: "Кримський аромат" Наталії Муравської за 71 568 грн, "Зимовий пейзаж із двома фігурами" Йосипа Гарані за 32 098 грн, "Пейзаж із річкою" Йосипа Гарані за 24 954 грн, "Сільський пейзаж у горах" Йосипа Гарані за 23 290 грн, "Натюрморт із квітами" Тетяни Мучички за 20 664 грн та інші.

"Всі гроші з продажу колекції Медведчука будуть направлені на економіку та закупівлю військових облігацій, тобто на пряму підтримку обороноздатності держави. Справедливо, коли незаконно набуте майно зрадників і колаборантів працює на державу", – прокоментувала голова АРМА Олена Дума.

Наразі 120 картин очікують на своїх нових власників під час наступних торгів.

"Відсьогодні, кожного дня буде реалізовуватися частина картин. Наступні 19 картин — вже завтра! Потенційні покупці можуть слідкувати за оновленнями на Prozorro.Продажі", – додають у пресслужбі АРМА.

Зазначається, що з 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.

Ці роботи планувалося передати до українських музеїв, однак відповідний законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями не знайшов достатньої підтримки серед народних депутатів.