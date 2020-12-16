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Банк Ахметова ПУМБ отсудил $22 млн у Укрзализныци

16.12.2020, 09:30
Банк Ахметова ПУМБ отсудил $22 млн у Укрзализныци - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Северный апелляционный хозсуд 7 декабря отказался удовлетворить апелляционную жалобу ОА Укрзализныци и оставил без изменений решение, которым с УЗ в пользу банка ПУМБ Рината Ахметова было взыскано $22 млн задолженности Донецкой зализныци по трем кредитам 2013 года. Об этом сообщает Finbalance.

Суды первой и апелляционной инстанции сослались на выводы Большой Палаты Верховного суда, что УЗ является правопреемником Донецкая зализныця с даты госрегистрации Укрзализныци, а отсутствие в передаточном акте Донецкой зализныци от 5 августа 2015 года определенного имущества или обязательств не свидетельствует о том, что УЗ не стала правопреемником.

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Согласно судебным материалам, в июле-сентябре 2016 года суды первой и апелляционной инстанции в рамках этого дела уже удовлетворили исковые требования ПУМБ, и Укрзализныця в октябре того же года оплатила банку 628,4 млн грн. Однако в декабре-2016 Высший хозсуд отменил решения судов предыдущих инстанций и отправил этот спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Северный апелляционный хозсуд и Хозсуд Киева обратили внимание сторон спора, что вопрос прекращения обязательств в связи с перечислением денежных средств должен быть решен сторонами не во время нового рассмотрения дела, а на стадии исполнения судебного решения.

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  • В 2013 году Донецкая зализныця взяла в банке ПУМБ кредит на $18 млн, но не выплачивала проценты. В результате банк подал на предприятие в суд. В Укрзализныце считали, что компания не может быть правопреемником Донецкой зализныци. 
  • 28 декабря 2019 года судебная экспертиза подтвердила, что Донецька зализныця находится в структуре Укрзализныци, а кредитные договора филиала отображены на балансе УЗ. Судебная экспертиза доказала также, что УЗ является правопреемником прав и обязательств Донецкой зализныци. В июне 2020 года решение подтвердила Высшая Палата Высшего суда.
  • 10 сентября 2020 года Хозяйственный суд Киева решил взыскать с АО "Укрзализныця" $22 млн кредитной задолженности.
  • По состоянию на 2017 год, донецкий филиал УЗ потерял 53,5 млн грн из-за блокады движения поездов в ОРДЛО.
  • По данным УЗ, общая сумма задолженности донецкого филиала перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн. 

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Наталия Софиенко
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ПУМБ суд укрзализныця

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