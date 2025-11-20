БЭБ: Служебных лиц поставщика Минобороны подозревают в неуплате более 35 млн грн НДС

Следствие утверждает, что подозреваемые искусственно формировали цепь поставки товаров через ряд подконтрольных субъектов хозяйствования

Группу должностных лиц предприятия – поставщика Минобороны подозревают в организации схемы уклонения от уплаты НДС. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

По версии следствия, подозреваемые искусственно формировали цепь поставки товаров, работ и услуг через ряд подконтрольных субъектов хозяйствования.

"Хозяйственные операции существовали только на бумаге: договоры заключались формально, фактической поставки продукции не было. В то же время фигуранты вносили в декларации налоговый кредит", – говорится в сообщении.

В результате этого предприятие не уплатило более 35 млн грн НДС.

Соучредителю, директору и бухгалтерам предприятия (всего шести лицам) объявили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).