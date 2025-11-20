БЕБ: Посадовців постачальника Міноборони підозрюють у несплаті понад 35 млн грн ПДВ
Групу службових осіб підприємства – постачальника Міноборони підозрюють в організації схеми ухилення від сплати ПДВ. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.
За версією слідства, підозрювані штучно формували ланцюг постачання товарів, робіт і послуг через низку підконтрольних суб’єктів господарювання.
"Господарські операції існували лише на папері: договори укладалися формально, фактичного постачання продукції не було. Водночас фігуранти вносили до декларацій податковий кредит", – йдеться у повідомленні.
Унаслідок цього підприємство не сплатило понад 35 млн грн ПДВ.
Співзасновнику, директору та бухгалтерам підприємства (загалом шістьом особам) оголосили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
