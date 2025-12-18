БЭБ заявило о разоблачении злоупотреблений при закупках конденсаторов на оборонном предприятии
Бюро экономической безопасности заявило о разоблачении бывшего директора департамента логистики одного из оборонных госпредприятий на злоупотреблении служебным положением при закупках. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
По версии следствия, чиновник предприятия, который отвечал за логистику и закупки, заключил договор с иностранной компанией на поставку конденсаторов по ценам, которые существенно превышали их реальную стоимость.
"Договор был заключен без надлежащего экономического обоснования, а условия закупки не соответствовали принципам эффективного и рационального использования государственных денежных средств", – говорится в сообщении.
Как утверждают правоохранители, предприятие понесло финансовые потери на сумму более 5 млн гривен.
