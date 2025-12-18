БЕБ заявило про викриття зловживань під час закупівель конденсаторів на оборонному підприємстві

Фото пресслужби БЕБ

Бюро економічної безпеки заявило про викриття колишнього директора департаменту логістики одного з оборонних держпідприємств на зловживанні службовим становищем під час закупівель. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За версією слідства, посадовець підприємства, який відповідав за логістику та закупівлі, уклав договір з іноземною компанією на постачання конденсаторів за цінами, які суттєво перевищували реальну їхню вартість.

Читайте також БЕБ заявило про викриття схеми "дроблення" бізнесу мережею з продажу напівфабрикатів

"Договір було укладено без належного економічного обґрунтування, а умови закупівлі не відповідали принципам ефективного та раціонального використання державних коштів", – йдеться у повідомленні.

Як стверджують правоохоронці, підприємство зазнало фінансових втрат на суму понад 5 млн гривень.