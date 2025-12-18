БЕБ заявило про викриття зловживань під час закупівель конденсаторів на оборонному підприємстві
Олена Кравченко
Редакторка новин LIGA.net
Бюро економічної безпеки заявило про викриття колишнього директора департаменту логістики одного з оборонних держпідприємств на зловживанні службовим становищем під час закупівель. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
За версією слідства, посадовець підприємства, який відповідав за логістику та закупівлі, уклав договір з іноземною компанією на постачання конденсаторів за цінами, які суттєво перевищували реальну їхню вартість.
"Договір було укладено без належного економічного обґрунтування, а умови закупівлі не відповідали принципам ефективного та раціонального використання державних коштів", – йдеться у повідомленні.
Як стверджують правоохоронці, підприємство зазнало фінансових втрат на суму понад 5 млн гривень.
- У Київській області БЕБ викрило та припинило діяльність 18 підпільних гральних закладів.
- На Львівщині правоохоронці підозрюють групу осіб у ввезенні до України вживаних авто під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України для подальшого продажу.
Коментарі (0)