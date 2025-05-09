Бельгия предлагает создать "коалицию желающих" для удержания активов РФ замороженными

Фото: Euroclear / Google Maps

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его страна готова инициировать создание международной коалиции для удержания российских активов замороженными, даже если ЕС не сможет продлить санкции летом этого года. Об этом он рассказал в интервью Euractiv.

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В настоящее время в бельгийском финансовом учреждении Euroclear хранится более 180 млрд евро российских активов, замороженных ЕС после начала полномасштабной войны в Украине.

Для продления санкций, включая содержание российских активов замороженными, нужна единодушная поддержка всех 27 стран ЕС.

Дипломаты ожидают, что Венгрия снова может заблокировать решение. В этом случае Бельгия готова предложить альтернативу.

"В этом случае нам обязательно нужно иметь альтернативы для удержания активов замороженными. Это может быть новая международная рамочная инициатива, которая заставит эти активы оставаться в Euroclear, или другая альтернатива – национальная инициатива бельгийского парламента", – отметил Прево.

В то же время, по его словам, Бельгия не сможет действовать самостоятельно.

"Нам абсолютно необходимо объединить риски. Нам абсолютно необходим взаимный подход. Учитывая риск как с юридической, так и с финансовой точки зрения, абсолютно важно иметь "коалицию желающих" – на этот раз в отношении российских активов", – подчеркнул Прево.

Также Прево добавил, что сначала необходимо сохранить заморозку активов, а затем рассматривать возможность их использования в поддержку Украины.

Самым простым вариантом остается утверждение 17-го пакета санкций ЕС, но из-за позиции отдельных государств он может быть заблокирован.