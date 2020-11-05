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Безос продал акций Amazon более чем на $3 млрд

05.11.2020, 17:12
Безос продал акций Amazon более чем на $3 млрд - Фото
Фото: EPA

Владелец Amazon Джефф Безос, занимающий первое место среди самых богатых людей мира, продал акции на более чем три миллиарда долларов США. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что в феврале Безос уже продал акции на сумму свыше $4,1 млрд , а в августе еще на $3,1 млрд.

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В самой компании отказались комментировать новость.

В нынешнем году Безос продал акции на более чем $10,2 млрд, в то время как в 2019 году эта сумма еще составляла $2,8 млрд.

В общей сложности основатель Amazon имеет свыше 170 млн акций компании стоимостью более чем $53 млрд.

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Наталия Софиенко
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