Безос уже не самый богатый. В рейтинге Forbes сменился лидер

Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира по версии Forbes – рейтинг возглавил владелец LVMH Бернар Арно. Об этом сообщается на сайте Forbes Real-Time.

Состояние Безоса по итогам торгов 30 июля снизились на $13,9 млрд – до $192,4 млрд. Состояние Безоса сократилось в связи с обвалом акций Amazon – в пятницу они потеряли 7,5% на фоне публикации отчетности ритейлера: темпы роста выручки замедлились по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

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По состоянию на 2 августа, состояние Арно оценивают в $194,7 млрд, Безоса – в $192,4 млрд.

На третьем месте основатель Tesla Илон Маск – $179,4 млрд. Также в топ-5 – сооснователь Microsoft Билл Гейтс (131,6 млрд долл) и основатель Facebook Марк Цукерберг (128,2 млрд долл).

По итогам второго квартала Amazon отчитался о росте выручки на 27% до $113,08 млрд, но котировки компании снизились. Второй квартал стал последним для Джеффа Безоса в качестве гендиректора. Вечером 5 июля он передал свои полномочия Энди Джесси, ранее возглавлявшему бизнес облачных вычислений – Amazon Web Services. Безос теперь является исполнительным председателем.

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Наталия Софиенко

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