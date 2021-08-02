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Безос уже не самый богатый. В рейтинге Forbes сменился лидер

02.08.2021, 13:36
Безос уже не самый богатый. В рейтинге Forbes сменился лидер - Фото
Бернар Арно (Фото: EPA)

Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира по версии Forbes – рейтинг возглавил владелец LVMH Бернар Арно. Об этом сообщается на сайте Forbes Real-Time.

Состояние Безоса по итогам торгов 30 июля снизились на $13,9 млрд – до $192,4 млрд. Состояние Безоса сократилось в связи с обвалом акций Amazon – в пятницу они потеряли 7,5% на фоне публикации отчетности ритейлера: темпы роста выручки замедлились по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

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По состоянию на 2 августа, состояние Арно оценивают в  $194,7 млрд, Безоса – в  $192,4 млрд.

На третьем месте основатель Tesla Илон Маск –  $179,4 млрд. Также в топ-5 – сооснователь Microsoft Билл Гейтс (131,6 млрд долл) и основатель Facebook Марк Цукерберг (128,2 млрд долл).

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Наталия Софиенко
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Amazon Forbes Бернар Арно
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