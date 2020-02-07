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Безос продал акций Amazon на рекордную сумму. Все ради космоса

Безос продал акций Amazon на рекордную сумму. Все ради космоса
07.02.2020, 10:45

За день до начала продаж акции Amazon выросли на 9,6%

Владелец Amazon Джефф Безос, занимающий первое место среди самых богатых людей мира, за последнюю неделю продал 1,7 млн акций компании на общую $3,45 млрд, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что 30 января, за день до начала продаж, акции Amazon выросли на 9,6%.

За последние четыре года, как подсчитали в Bloomberg, Безос продал акций компании на сумму более $13 млрд. В 2017 году он заявлял, что ежегодно продает акции Amazon на $1 млрд, чтобы финансировать свою аэрокосмическую компанию Blue Origin LLC.

Blue Origin - американская частная аэрокосмическая компания, созданная в 2000 году владельцем Amazon Джеффом Безосом. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне. Космодром находится на территории ранчо Безоса в Техасе. Компания разрабатывает и производит ракеты New Shepard і New Glenn.
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