Безос продал акций Amazon на рекордную сумму. Все ради космоса

Владелец Amazon Джефф Безос, занимающий первое место среди самых богатых людей мира, за последнюю неделю продал 1,7 млн акций компании на общую $3,45 млрд, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что 30 января, за день до начала продаж, акции Amazon выросли на 9,6%.
За последние четыре года, как подсчитали в Bloomberg, Безос продал акций компании на сумму более $13 млрд. В 2017 году он заявлял, что ежегодно продает акции Amazon на $1 млрд, чтобы финансировать свою аэрокосмическую компанию Blue Origin LLC.