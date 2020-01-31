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Владелец Amazon за 15 минут разбогател на $13 млрд

Владелец Amazon за 15 минут разбогател на $13 млрд
31.01.2020, 10:32

Теперь состояние самого богатого человека в мире оценивается в $129,5 млрд

Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос на росте акций компании на 13% в ходе торгов в четверг прибавил к своему состоянию $13,2 млрд, теперь оно оценивается в $129,5 млрд. Миллиардер остается лидером в рейтинге самых богатых людей планеты, сообщает Bloomberg.

Это произошло после того, как компания выпустила квартальный отчет о прибыли. Согласно ему, доходы Amazon оказались выше прогнозов аналитиков. В частности, прибыль на акцию составила $6,47 вместо $4,11. Выручка за квартал выросла на 21% в годовом исчислении, до $87,4 млрд против прогнозных $86,1 млрд. Прибыль на акцию составила $6,47 против ожиданий в $3,96.

В пятерке богачей - основатель Microsoft Билл Гейтс, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и глава Facebook Марк Цукерберг.

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