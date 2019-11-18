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Билл Гейтс вернул себе статус самого богатого человека в мире

Билл Гейтс вернул себе статус самого богатого человека в мире
18.11.2019, 13:04

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс вернул себе пальму первенства в списке богачей, обогнав Джеффа Безоса и Бернара Арно

Миллиардер Билл Гейтс снова занял первое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в $110 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Лидирующую строчку Гейтс занял впервые более, чем за два года. Предполагается, что выбиться в лидеры ему частично помогло неожиданное решение Пентагона, объявленное 25 октября, о предоставлении Microsoft 10-летнего контракта объемом $10 млрд на перемещение его IT-систем с физических серверов в "облако". С тех пор акции Microsoft подорожали на 4%.

В то же время акции компании Amazon, которая также претендовала на этот контракт, но проиграла его, упали примерно на 2%. В результате состояние Джеффа Безоса опустилось до $109 млрд, расположив его на втором месте.

За ним с суммой в $103 млрд следует глава и гендиректор холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. На четвертом месте председатель и крупнейший акционер Berkshire Hathaway, Уоррен Баффет. Его состояние оценивается в $86,6 млрд.

Пятерку лидеров замыкает американский программист и интернет-предприниматель, соучредитель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $74,5 млрд.

Десятка самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index выглядит так (для увеличения нажмите на картинку): 

  • В июле Гейтc впервые за семилетнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index опустился на третье место. На вторую строчку поднялся тогда поднялся Арно. 
  • В октябре Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд. Котировки Amazon упали на 6,6% после того, как компания отчиталась о прибыли за третий квартал.
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джефф безос Билл Гейтс Бернар Арно
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