Билл Гейтс вернул себе статус самого богатого человека в мире

Миллиардер Билл Гейтс снова занял первое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в $110 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Лидирующую строчку Гейтс занял впервые более, чем за два года. Предполагается, что выбиться в лидеры ему частично помогло неожиданное решение Пентагона, объявленное 25 октября, о предоставлении Microsoft 10-летнего контракта объемом $10 млрд на перемещение его IT-систем с физических серверов в "облако". С тех пор акции Microsoft подорожали на 4%.

В то же время акции компании Amazon, которая также претендовала на этот контракт, но проиграла его, упали примерно на 2%. В результате состояние Джеффа Безоса опустилось до $109 млрд, расположив его на втором месте.

За ним с суммой в $103 млрд следует глава и гендиректор холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. На четвертом месте председатель и крупнейший акционер Berkshire Hathaway, Уоррен Баффет. Его состояние оценивается в $86,6 млрд.

Пятерку лидеров замыкает американский программист и интернет-предприниматель, соучредитель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $74,5 млрд.

Десятка самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index выглядит так (для увеличения нажмите на картинку):