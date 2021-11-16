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Биткоин дешевеет после недавнего обновления

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 10:51
Биткоин дешевеет после недавнего обновления - Фото
Фото: depositphotos.com

Сегодня, 16 ноября, курс биткоина падал более чем на 4% – до $60 350 за "монету", сообщает Reuters.

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Отмечается, что курс самой популярной криптовалюты продолжил недельный спад на фоне обновления блокчейна.

Биткоин упал в цене более чем на 11% после рекордной отметки в $69 000 10 ноября.

Стоимость биткоина с июня выросла благодаря массовому распространению криптовалюты и недавнему запуску фьючерсного биржевого фонда на биткоин в США.

Как следует из данных криптобиржи CoinDesk, к 09:37 по Киеву стоимость биткоина составляла $60 548.

  • 14 ноября в блокчейне Bitcoin произошло крупнейшее за последние четыре года обновление Taproot. Его цель – повышение конфиденциальности и масштабирование сети, а также открытие потенциала для смарт-контрактов.

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Анна Лыса-Кузмич
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