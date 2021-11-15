Биткоин получил первое обновление за четыре года. Что изменится

В блокчейне Bitcoin произошло крупнейшее за последние четире года обновление под названием Taproot, которое повысит конфиденциальность и масштабирует сеть, а также откроет потенциал для смарт-контрактов, сообщает CNBC.

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Обновление произошло утром в воскресенье, 14 ноября. Это самый большой апгрейд сети Bitcoin со времен активации протокола Segregated Witness (SegWit) в августе 2017 года.

Большая часть изменений связана с цифровыми подписями, которые позволят агрегировать несколько подписей для одной транзакции в единую подпись за счет заложенной в ней линейной математики.

На практике это означает больше конфиденциальности, потому что ключи не будут иметь такой большой видимости в цепочке транзакций.

Эти усиленные подписи также меняют правила игры для смарт-контрактов, которые представляют собой самоисполняющиеся соглашения, которые хранятся в блокчейне.

Смарт-контракты теоретически можно использовать практически для любых транзакций, от ежемесячной оплаты аренды до регистрации вашего автомобиля.

Обновление Taproot делает смарт-контракты меньше с точки зрения занимаемого ими места в блокчейне. Потенциально может привести к снижению комиссий сети.

6 апреля 2021 года капитализация рынка криптовалют достигла рекордного показателя в $2,021 трлн. 19 мая рынок криптовалют потерял $1 трлн капитализации после запрета китайских властей проводить операции с криптовалютами.

8 ноябре 2021 года капитализация глобального рынка криптовалют впервые превысила отметку в $3 трлн.

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Наталия Фреик

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