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Биткоин получил первое обновление за четыре года. Что изменится

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 16:04
Биткоин получил первое обновление за четыре года. Что изменится - Фото
Фото: depositphotos.com

В блокчейне Bitcoin произошло крупнейшее за последние четире года обновление под названием Taproot, которое повысит конфиденциальность и масштабирует сеть, а также откроет потенциал для смарт-контрактов, сообщает CNBC.

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Обновление произошло утром в воскресенье, 14 ноября. Это самый большой апгрейд сети Bitcoin со времен активации протокола Segregated Witness (SegWit) в августе 2017 года.

Большая часть изменений связана с цифровыми подписями, которые позволят агрегировать несколько подписей для одной транзакции в единую подпись за счет заложенной в ней линейной математики.

На практике это означает больше конфиденциальности, потому что ключи не будут иметь такой большой видимости в цепочке транзакций. 

Эти усиленные подписи также меняют правила игры для смарт-контрактов, которые представляют собой самоисполняющиеся соглашения, которые хранятся в блокчейне.

Смарт-контракты теоретически можно использовать практически для любых транзакций, от ежемесячной оплаты аренды до регистрации вашего автомобиля.  

Обновление Taproot делает смарт-контракты меньше с точки зрения занимаемого ими места в блокчейне. Потенциально может привести к снижению комиссий сети.

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Наталия Фреик
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