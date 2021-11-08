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Капитализация рынка криптовалют впервые в истории превысила $3 трлн

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 17:46
Капитализация рынка криптовалют впервые в истории превысила $3 трлн - Фото
Фото: depositphotos.com

Капитализация глобального рынка криптовалют впервые превысила отметку в $3 трлн. ОБ этом свидетельствуют данные платформы CoinGecko, отслеживающей стоимость более 10 000 виртуальных активов на 518 криптобиржах.  

Более половины капитализации приходится на две наиболее популярные криптовалюты -  Bitcoin и Ethereum – $1,8 трлн. 

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Рынку криптовалют понадобилось полгода, чтобы увеличить капитализацию на $1 трлн.  

На протяжении мая подорожание преимущественно Bitcoin и Ethereum привело к росту капитализации рынка к рекордным $2,6 трлн. После чего начался спад из-за ограничений крипторынка в Китае, и рекорд удалось повторить только в 20 октября. 

За последние три недели, рынок криптовалют дважды обновлял исторические рекорды катализации. 

Впервые рост капитализации происходил не за счет подорожания Bitcoin, а благодаря росту цены других криптовалют. На их долю приходится 41% рыночной стоимости всех виртуальных активов. 

Капитализация рынка криптовалют впервые в истории превысила $3 трлн
 

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Роман Брыль
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