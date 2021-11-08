Капитализация рынка криптовалют впервые в истории превысила $3 трлн

Капитализация глобального рынка криптовалют впервые превысила отметку в $3 трлн. ОБ этом свидетельствуют данные платформы CoinGecko, отслеживающей стоимость более 10 000 виртуальных активов на 518 криптобиржах.

Более половины капитализации приходится на две наиболее популярные криптовалюты - Bitcoin и Ethereum – $1,8 трлн.

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Рынку криптовалют понадобилось полгода, чтобы увеличить капитализацию на $1 трлн.

На протяжении мая подорожание преимущественно Bitcoin и Ethereum привело к росту капитализации рынка к рекордным $2,6 трлн. После чего начался спад из-за ограничений крипторынка в Китае, и рекорд удалось повторить только в 20 октября.

За последние три недели, рынок криптовалют дважды обновлял исторические рекорды катализации.

Впервые рост капитализации происходил не за счет подорожания Bitcoin, а благодаря росту цены других криптовалют. На их долю приходится 41% рыночной стоимости всех виртуальных активов.

6 апреля 2021 года капитализация рынка криптовалют достигла рекордного показателя в $2,021 трлн. 19 мая рынок криптовалют потерял $1 трлн капитализации после запрета китайских властей проводить операции с криптовалютами.

8 ноября стоимость второй крупнейшей криптовалюты в мире Ethereum выросла до нового исторического рекорда в $4700 за токен.

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Роман Брыль

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