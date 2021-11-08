Цена Ethereum выросла до нового исторического рекорда: приближается к $5000 за токен

Стоимость второй крупнейшей криптовалюты в мире Ethereum выросла до нового исторического рекорда в $4700 за токен по итогам торгов в воскресенье. Об этом пишет MarketWatch.

В ходе торговой сессии цена Ethereum достигала максимального значения в $4770, уточняют в издании.

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За последние полторы недели, начиная с 28 октября, Ethereum четыре раза обновлял исторические рекорды стоимости.

Рост спроса на криптовалюту спровоцировал отчет Finder.com на основе опроса криптоаналитиков, которые спрогнозировали стоимость Ethereum к концу 2021 года на уровне $5100 за токен. В отчете также указано, что цена Ethereum достигнет $50 000 к 2030 году.

Издание отмечает, что ряд аналитиков прогнозируют, что к середине 2022 года Ethereum обгонит Bitcoin в качестве глобальной криптовалюты №1.

По мере роста цены Ethereum растут и комиссии за транзакции с этой криптовалютой: средняя комиссия за транзакцию составляла $41,53 по состоянию на субботу, 6 ноября, что примерно в три-четыре раза больше, чем в августе.

На данный момент рыночная капитализация Ethereum по-прежнему составляет примерно половину от рыночной капитализации Bitcoin: $554,5 млрд против $1,2 трлн.

Ethereum вырос в цене на 31% за последний месяц и на 535% с начала 2021 года.

19 июля основатель блокчейн-платформы и криптовалюты Ethereum Энтони Ди Иорио заявил, что покинул бизнес криптовалют. Частично это связано с личной безопасностью.

9 августа курсы Ethereum и Bitcoin достигли максимума за три месяца.

10 сентября скорость сжигания Ethereum увеличилась в два раза за месяц.

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Роман Брыль

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