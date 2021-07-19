Сооснователь Ethereum покидает бизнес криптовалют из-за личной безопасности

Основатель блокчейн-платформы и криптовалюты Ethereum Энтони Ди Иорио заявил, что покинул бизнес криптовалют. Частично это связано с личной безопасностью, сообщает Bloomberg.

"У него (активов в криптовалюте, – ред.) есть профиль риска, который меня не слишком радует. Я не чувствую себя в безопасности в этом пространстве. Если бы я был сосредоточен на более серьезных проблемах, думаю, я был бы в большей безопасности", – заявил Ди Иорио, который отказался раскрыть информацию о своих активах в криптовалюте или чистой стоимости.

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Отмечается, что у Ди Иорио с 2017 года на постоянной основе пользуется личной охраной. В ближайшие недели он планирует продать свою компанию Decentral Inc. Это инновационный центр и компания по разработке ПО, которая занимается децентрализованными технологиями. По его словам, этот бизнес оценят в "сотни миллионов".

Бизнесмен хочет переключить внимание на благотворительность и бизнес, не связанный с криптовалютой. Также Ди Иорио рассчитывает со временем разорвать связи с другими своими стартапами и не планирует финансировать проекты блокчейнов.

"Я хочу диверсифицироваться, чтобы не быть криптовалютчиком, а заниматься сложными проблемами. Я буду включать криптовалюту, когда это необходимо, но в большинстве случаев это не так. Это действительно небольшой процент того, что нужно миру", – подчеркнул бизнесмен.

Сейчас Ди Иорио участвует в проекта разработки автомобиля с нулевым выбросом вредоносных веществ.

В 2013 году Ди Иорио стал соучредителем Ethereum, второй по капиталу криптовалюты в мире с рыночной стоимость около $225 млрд. В 2018 году бизнесмен купил самую большую и одну из самых дорогих квартир в Канаде ($22 млн), частично заплатив за нее криптовалютой. В последние годы Ди Иорио занялся венчурным инвестированием и консультированием стартапов. Он также был директором по цифровым технологиям на фондовой бирже Торонто. В феврале 2018-го Forbes оценил его капитал в $1 млрд. С тех пор цена Ethereum выросла более чем вдвое.

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Александр Мясищев

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