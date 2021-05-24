Курс Ethereum взлетел на 30% за сутки

Вторая крупнейшая (по капитализации) криптовалюта в мире Ethereum за 24 часа выросла в цене до $2260. Стоимость Ethereum на криптобирже Binance за прошедшие сутки увеличилась почти на 30%. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

Капитализация цифровой монеты составляет $262 млрд.

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23 мая, цена альткоина опускалась до $1700 впервые с марта 2021 года. За прошедшие две недели цифровая монета подешевела на 42%.

По состоянию на 14:57 по Киеву стоимость Ethereum составляла $2412,79.

19 мая майнерам Ethereum удалось заработать рекордную сумму за день из-за обвала криптовалютного рынка. Комиссии за транзакции в сети Ethereum поднимались выше $1300. Часть комиссий получают майнеры в качестве вознаграждения.

С начала 2020 года цена Ethereum выросла на 490%, а сначала апреля 2021 года – на 89%, достигнув капитализации в $469 млрд. По данным банка JP Morgan, цена Ethereum слишком завышена, он не должен стоить больше $1000.

Создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин в возрасте 27 лет стал самым молодым миллиардером, который заработал состояние с помощью криптовалюты.

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Наталия Софиенко

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