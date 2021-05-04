Создатель второй крупнейшей криптовалюты стал самым молодым крипто-миллиардером
Создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин в возрасте 27 лет стал самым молодым миллиардером, который заработал состояние с помощью криптовалюты. Об этом сообщает Forbes.
Стоимость его активов достигла $1,1 млрд, свидетельствуют данные криптовалютного кошелька Бутерина. Его состояние выросло благодаря рекордному росту криптовалюты Ethereum. Он владеет 333 521 ETH.
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4 мая стоимость криптовалюты достигла рекордных $3500. За год криптовалюта выросла на 325%.
Рыночная капитализация Ether составляет $376 млрд. Она уступает только Bitcoin в показателем в $1,08 трлн.
По состоянию на 19:16 стоимость криптовалюты составляет $3,266 (+4,05%).
- 12 января Forbes включило Бутерина в ТОП-6 инвесторов, которые больше всего заработали на росте криптовалют в конце 2020 года. Его состояние составило $360 млн.
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