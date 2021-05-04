Создатель второй крупнейшей криптовалюты стал самым молодым крипто-миллиардером

Создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин в возрасте 27 лет стал самым молодым миллиардером, который заработал состояние с помощью криптовалюты. Об этом сообщает Forbes.

Стоимость его активов достигла $1,1 млрд, свидетельствуют данные криптовалютного кошелька Бутерина. Его состояние выросло благодаря рекордному росту криптовалюты Ethereum. Он владеет 333 521 ETH.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

4 мая стоимость криптовалюты достигла рекордных $3500. За год криптовалюта выросла на 325%.

Рыночная капитализация Ether составляет $376 млрд. Она уступает только Bitcoin в показателем в $1,08 трлн.

По состоянию на 19:16 стоимость криптовалюты составляет $3,266 (+4,05%).

Виталий Бутерин - разработчик криптовалюты Ethereum. Родился в России в 1994 году, но в 2000 году переехал в Канаду с родителями. В 2012 году стал сооснователем журнала Bitcoin Magazine. В 2014 году получил премию Тилля в размере $100 000 на развитие собственного проекта. 30 июля 2015-го запустил криптовалюту Ethereum.

12 января Forbes включило Бутерина в ТОП-6 инвесторов, которые больше всего заработали на росте криптовалют в конце 2020 года. Его состояние составило $360 млн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.