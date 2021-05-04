UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Создатель второй крупнейшей криптовалюты стал самым молодым крипто-миллиардером

04.05.2021, 19:26
Создатель второй крупнейшей криптовалюты стал самым молодым крипто-миллиардером - Фото
Виталий Бутерин (Фото: EPA)

Создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин в возрасте 27 лет стал самым молодым миллиардером, который заработал состояние с помощью криптовалюты. Об этом сообщает Forbes.

Стоимость его активов достигла $1,1 млрд, свидетельствуют данные криптовалютного кошелька Бутерина. Его состояние выросло благодаря рекордному росту криптовалюты Ethereum. Он владеет 333 521 ETH. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

4 мая стоимость криптовалюты достигла рекордных $3500. За год криптовалюта выросла на 325%. 

Рыночная капитализация Ether составляет $376 млрд. Она уступает только Bitcoin в показателем в $1,08 трлн.

По состоянию на 19:16 стоимость криптовалюты составляет $3,266 (+4,05%).

Виталий Бутерин - разработчик криптовалюты Ethereum. Родился в России в 1994 году, но в 2000 году переехал в Канаду с родителями. В 2012 году стал сооснователем журнала Bitcoin Magazine. В 2014 году получил премию Тилля в размере $100 000 на развитие собственного проекта. 30 июля 2015-го запустил криптовалюту Ethereum.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Ethereum криптовалюта ether виталий бутерин самый молодой миллиадер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 