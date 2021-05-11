UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Цена Ethereum слишком завышена: не должен стоить больше $1000 – JP Morgan

11.05.2021, 19:09
Цена Ethereum слишком завышена: не должен стоить больше $1000 – JP Morgan - Фото
Фото: depositphotos.com

Справедливая цена криптовалюты Ethereum составляет около $1000 за токен, а не $4100 по текущему курсу. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на аналитический отчет банка JP Morgan.

Цена в $1000, по мнению JP Morgan, определяется исходя из вычислительной мощности сети Ethereum и количестве уникальных активных адресов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В банке считают, что текущая цена Ethereum выше справедливой на 75% и вызвана спекулятивным спросом на криптовалюту.

С начала 2020 года цена Ethereum выросла на 490%, а сначала апреля 2021 года – на 89%, достигнув капитализации в $469 млрд. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Ethereum рынок криптовалюты jp morgan
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 