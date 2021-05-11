Цена Ethereum слишком завышена: не должен стоить больше $1000 – JP Morgan

Справедливая цена криптовалюты Ethereum составляет около $1000 за токен, а не $4100 по текущему курсу. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на аналитический отчет банка JP Morgan.

Цена в $1000, по мнению JP Morgan, определяется исходя из вычислительной мощности сети Ethereum и количестве уникальных активных адресов.

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В банке считают, что текущая цена Ethereum выше справедливой на 75% и вызвана спекулятивным спросом на криптовалюту.

С начала 2020 года цена Ethereum выросла на 490%, а сначала апреля 2021 года – на 89%, достигнув капитализации в $469 млрд.

6 апреля 2021 года капитализация рынка криптовалют достигла рекордного показателя в $2,021 трлн.

28 апреля Европейский инвестиционный банк планирует выпустить двухлетние цифровые облигации на 100 млн евро с использованием блокчейна Ethereum.

5 мая создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин в возрасте 27 лет стал самым молодым миллиардером, который заработал состояние с помощью криптовалюты.

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Роман Брыль

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