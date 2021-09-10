Сжигание Ethereum за месяц ускорилось почти в два раза

Средняя скорость сжигания Ethereum в минуту увеличилась почти вдвое за последний месяц. После активации обновления London, которое произошло 5 августа, средняя скорость сжигания альткоина в минуту находилась на уровне 3 ETH, пишет РБК.

По данным сервиса ultrasound.money, 10 сентября этот показатель составляет 5,12 ETH (рост на 71%). До выхода обновления London Ethereum не сжигался.

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К 10 сентября в сети Ethereum было уничтожено 264 700 цифровых монет ($897,5 млн). Больше всего Ethereum с 5 августа было уничтожено в результате: сделок на NFT-маркетплейсе OpenSea (38 500 ETH); внутренних переводов альткоина (22 600 ETH); операций на децентрализованной криптобирже Uniswap (14 500 ETH).

Сжигание – уничтожение токенов для уменьшения их числа в обращении. Этот метод применяется для борьбы с инфляцией и повышения стоимости криптовалюты. Все операции по сжиганию монет записываются в блокчейн как транзакция.

5 августа в сети Ethereum состоялся хардфорк London, который стал еще одним шагом в рамках перехода альткоина на протокол 2.0. Протокол Ethereum 2.0 позволит масштабировать оригинальный блокчейн и сделать его более удобным для пользователей. Гендиректор аналитической компании CryptoQuant Ки Ен Джу заявлял, что обновление London позволит увеличить масштабируемость, безопасность и децентрализацию блокчейна Ethereum. В долгосрочной перспективе альткоин сможет опередить биткоин по рыночной капитализации, спрогнозировал Джу.

В начале сентября цена Ethereum впервые с середины мая превысила $4000. 4 сентября впервые в истории существования Ethereum эмиссия альткоина стала отрицательной. За этот день было сожжено больше цифровых монет, чем выпущено новых.

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Юрий Тарасовский

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