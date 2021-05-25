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Эфириум может превзойти биткоин в скором времени – прогноз Goldman Sachs

25.05.2021, 15:50
Эфириум может превзойти биткоин в скором времени – прогноз Goldman Sachs - Фото
Ethereum (Фото: ЕРА)

Вторая крупнейшая по капитализации криптовалюта в мире Ethereum имеет все шансы в скором времени обогнать биткоин. Об этом говорится в отчете американского инвестбанка Goldman Sachs, передает Investing.

Аналитики считают, что несмотря на меньшую рыночную капитализацию, чем у биткоина (эфириум обладает стоимостью почти в $250 млрд по сравнению с $660 млрд у биткоина), эта криптовалюта может вскоре стать "доминирующей".

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"Учитывая важность фактического использования в определении средства сбережения, эфириум с высокой вероятностью превзойдет биткоин в качестве доминирующего средства сбережения", — заявили в Goldman Sachs.

Отмечается, что Ethereum стал популярным, так как он является средством так называемого децентрализованного финансирования, использующего технологии криптовалюты для замены традиционных финансовых инструментов, таких как ссуды и проценты, а также замены в будущем роли, которая исторически отводилась банкам, с помощью протоколов на основе блокчейнов.

Аналитики выделили эфириум, поскольку его "экосистема поддерживает заключение смарт-контрактов и дает возможность создавать новые приложения на своей платформе". 

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  • С начала 2020 года цена Ethereum выросла на 490%, а сначала апреля 2021 года – на 89%, достигнув капитализации в $469 млрд. По данным банка JP Morgan, цена Ethereum слишком завышена, он не должен стоить больше $1000.
  • 24 мая ​курс Ethereum взлетел на 30% за сутки до $2260. Ethereum по состоянию на 15:50 по Киеву 25 мая стоит $2420. 25 мая стоимость биткоина вновь приблизилась к отметке $40 тыс. 

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Наталия Софиенко
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Ethereum Эфириум криптовалюта Goldman Sachs
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