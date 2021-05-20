Рынок криптовалют потерял $1 трлн капитализации за один день
Общая капитализация рынка криптовалют сократилась на $1 трлн после резкого падения цен 19 мая, вызванного запретом китайских властей проводить операции с криптовалютами. Об этом пишет Reuters.
Две наиболее популярные критовалюты – Bitcoin и Ethereum – потеряли соответственно 22% и 28% стоимости в течение одного дня.
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Цена Bitcoin в ходе торговой сессии опускалась до самой низкой отметки с января текущего года в $30 066. Bitcoin пережил самое резкое однодневное падение цены с марта 2020 года. Капитализация криптовалюты по стоянию на 20 мая составляет $749 млрд. В начале апреля рыночная стоимость Bitcoin превышала $1,1 трлн.
В ходе вчерашних торгов цена Ethereum опускалась до самой низкой отметки с января 2021 года – $1850. Однодневное падение цены стало самым резким за последние 14 месяцев.
- 6 апреля 2021 года капитализация рынка криптовалют достигла рекордного показателя в $2,021 трлн.
- 19 мая глава Tesla Илон Маск пообещал, что автокомпания сохранит своей портфель биткоинов, несмотря на резкое падение цены криптовалют.
- 19 мая Китайские регуляторы запретили финансовым учреждениям и платежным компаниям обслуживать транзакции с криптовалютой, что спровоцировало обвал рынка криптовалют.
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