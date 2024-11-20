Биткоин достиг рекордных $94 000 из-за возможной поддержки криптовалют Трампом
Крупнейшая по капитализации криптовалюта биткоин (BTC) поднялась до рекордных более чем $94 000 на фоне возможной покупки криптовалютной компании Bakkt социальной сетью Дональда Трампа (TMTG). Об этом пишет Reuters.
Биткоин в этом году вырос более чем вдвое. В последний раз он стоил $92 104 по азиатскому времени в среду, достигнув рекордно высокого уровня в $94 078 только в конце предыдущей сессии.
Ранее сообщалось, что Trump Media and Technology Group (TMTG), управляющая Truth Social, близка к приобретению всего пакета акций Bakkt.
Тони Сикамор, рыночный аналитик IG, сказал, что рост биткоина до рекордного максимума был поддержан отчетом о переговорах по соглашению Трампа, а также трейдерами, воспользовавшимися первым днем торговли опционами на бирже Nasdaq на биткоин-ETF компании BlackRock.
После выборов в США 5 ноября криптовалюты стремительно выросли, потому что трейдеры сделали ставку на то, что обещанная новоизбранным президентом Трампом поддержка цифровых активов приведет к ослаблению регуляторного режима.
Возрастающий ажиотаж привел к тому, что стоимость мирового рынка криптовалют превысила $3 трлн и достигла рекордного уровня.
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