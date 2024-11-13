Биткоин взял новый психологический рубеж в $90 000

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Курс биткоина 13 ноября впервые в истории превысил отметку в $90 000. На время написания новости его цена составляет около $91 715, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

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За два дня цена основной криптовалюты выросла более чем на $10 000.

Курс начал резкий рост с $80 000 на открытии американского рынка 11 ноября и за несколько часов почти без откатов поднялся на 10%, постоянно обновляя свой максимум.

Капитализация биткоина превысила $1,78 трлн.

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Рост биткоина связан с победой Дональда Трампа на выборах в США и изменением его отношения к криптовалюте со скептического на положительное. Теперь Трамп предлагает создать национальный резерв биткоинов.

В сентябре Трамп и его дети запустили новый криптовалютный бизнес World Liberty Financial. А один из самых заметных и преданных поклонников Трампа миллиардер Илон Маск известен своей поддержкой криптовалют.