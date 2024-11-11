Биткоин на выходных впервые поднялся выше $80 000: почему дорожает криптовалюта

Победа Дональда Трампа на выборах в США привела к росту котировок на криптовалютном рынке

Фото: depositphotos.com

В воскресенье, 11 ноября, котировки биткоина в очередной раз обновили исторический максимум, впервые поднявшись выше $80 000. По состоянию на утро понедельника, крупнейшая криптовалюта торгуется около отметки $81 000, свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Рост биткоина, пишет CNN, связан с победой Дональда Трампа на выборах в США и изменением его отношения к криптовалюте со скептического на положительное. В сентябре Трамп и его дети запустили новый криптовалютный бизнес World Liberty Financial.

Администрация Джо Байдена стремилась усилить регулирование рынка криптовалют. Действующий глава Комиссии по ценным бумагам США Гэри Генслер в июне 2021 года в одном из первых выступлений на должности сказал, что криптовалютная отрасль "изобилует мошенничеством, аферами и злоупотреблениями". Под его руководством SEC подавала иски против криптокомпаний, работала над регулированием отрасли и сотрудничала с Министерством юстиции в борьбе с криптомошенниками, в частности в деле против Сэма Бенкмана-Фрида (гендиректор криптобиржи FTX).

В то же время под его руководством SEC одобрил запуск спотовых биржевых фондов в биткоинах.

Трамп предлагает сделать следующий шаг и создать национальный резерв биткоинов. Один из самых заметных и преданных поклонников Трампа миллиардер Илон Маск известен своей поддержкой криптовалют, что также придает рынку оптимизма.

В этом году биткоин вырос на 80% по сравнению с 25,7% фондового индекса S&P 500.