Біткоїн на вихідних вперше піднявся вище $80 000: чому дорожчає криптовалюта

Перемога Дональда Трампа на виборах у США спричинила зростання котирувань на криптовалютному ринку

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У неділю, 11 листопади, котирування біткоїна вчергове оновили історичний максимум, вперше піднявшись вище $80 000. Станом на ранок понеділка, найбільша криптовалюта торгується близько до позначки $81 000, свідчать дані CoinMarketCap.

Зростання біткоїна, пише CNN, пов'язане з перемогою Дональда Трампа на виборах у США та зміною його ставлення до криптовалюти зі скептичного на позитивне. У вересні Трамп і його діти запустили новий криптовалютний бізнес World Liberty Financial.

Адміністрація Джо Байдена прагнула посилити регулювання ринку криптовалют. Чинний голова Комісії з цінних паперів США Гері Генслер у червні 2021 року в одній з перших промов на посаді сказав, що криптовалютна галузь "рясніє шахрайством, аферами та зловживаннями". Під його керівництвом SEC подавала позови проти криптокомпаній, працювала над регулювання галузі та співпрацювала з Міністерством юстиції у боротьбі з криптошахраями, зокрема у справі проти Сема Бенкмана-Фріда (гендиректор криптобіржі FTX).

Водночас під його керівництвом SEC схвалив запуск спотових біржових фондів у біткоїнах.

Трамп пропонує зробити наступний крок і створити національний резерв біткоїнів. Один із найпомітніших і найвідданіших прихильників Трампа мільярдер Ілон Маск відомий своєю підтримкою криптовалют, що також додає ринку оптимізму.

Цього року біткоїн зріс на 80% у порівнянні з 25,7% фондового індексу S&P 500.