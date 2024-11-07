Історична криптовалюта досягнула нового максимуму в $75 407, перевищивши березневий показник цього року – $73 738. Це сталося після попередніх результатів, які показали перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

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"Трамп підтримує крипторинок і багато разів анонсував свою позицію. Відповідно, перша реакція – це зростання, бо буде новий імпульс для ринку. Зокрема через приплив капіталу в крипто-ETF. Штати мають великий капітал, щоб розігнати ринок достатньо сильно новими інвестиціями й інвесторами", – говорить в коментарі LIGA.net фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Новий рекорд біткоїна після тривалого періоду стабілізації регіональний голова Binance в Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці Кирило Хом’яков в коментарі LIGA.net називає справжнім викликом для інвесторів і криптоентузіастів.

"Багато аналітиків дотримуються обережного підходу, зважаючи на традиційну волатильність біткоїна. Але ринок одностайно залишається оптимістичним щодо сталого зростання", – зазначає Хом’яков.

Наразі потенціал зростання біткоїна Шевчишин бачить на рівні $110 000 й вище.

"Як швидко – зараз складно сказати. Все залежатиме від притоку капіталу. Висока ймовірність, що навіть у цьому році", – каже фінансовий аналітик.

Водночас Шевчишин зазначає: тут потрібно розуміти, що це не тільки американські гроші, але й світові купівлі для трансграничних операцій в обхід долара, бо попереду можлива протекціоністська політика Трампа.

Підтримка криптобізнесу була частиною передвиборної риторики Дональда Трампа. У травні команда Трампа офіційно почала приймати пожертвування у криптовалюті. У вересні республіканець публічно пригостив своїх прихильників бургерами, купленими за криптовалюту.

На початку жовтня він разом зі своїми синами та підприємцями запустив платформу цифрової валюти під назвою World Liberty Financial. Платформа дає змогу користувачам позичати криптовалюти один одному. 31 жовтня Трамп привітав користувачів біткоїна з шістнадцятою річницею першої публікації технічного документа, що описує концепцію криптовалюти.

Загалом у своїй передвиборчій програмі Трамп обіцяв зробити США лідером у сфері криптовалют, створити стратегічний запас біткоїнів та призначити регуляторів, які підтримуватимуть цифрові активи.

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Водночас для криптовалютного ринку важливе значення має не тільки перемога Трампа, а й результати виборів до Конгресу США. Вони проходили одночасно з президентськими.

За даними порталу Stand With Crypto, до палати представників увійшли 242 прокриптовалютні кандидати та 113 противників цифрових валют. У верхню палату Конгресу (Сенат) було обрано 14 та 9 кандидатів відповідно.

Учасники крипторинку уже бачать новий Конгрес як найпрокриптовалютніший за всю історію США.

"Криптовиборець висловився рішуче. Американці хочуть чітких правил для цифрових активів. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість попрацювати з новим Конгресом, щоб вони були. Дякую всім, хто сьогодні підтримав крипту. Ми зробили це!" – написав СЕО криптобіржі Coinbase Брайан Армстронг.

Про те, що американці зробили ставку на майбутнє криптовалюти, говорить і директор з інвестицій Bitwise Asset Management Inc. Метт Хоуган.

"Криптовалютна індустрія довгий час працювала, тримаючи одну руку за спиною. Тепер цьому може прийти кінець", – зазначив Хоуган.

Ще одним важливим чинником росту біткоїна, поза перемогою прихильників криптовалют на виборах США, Кирило Хом’яков називає вплив запуску біржових інвестиційних фондів (ETF) у США в січні.

"Біткоїн-ETF були запущені фінансовими гігантами BlackRock і Fidelity, а також сімома іншими компаніями з управління активами. З моменту їх запуску дев'ять фондів керують біткоїнами вартістю $68,5 млрд, що складає приблизно 5% наявних монет", – зазначає регіональний голова Binance.

Одночасно з біткоїном у ріст пішли інші криптовалюти. Так, другий за популярністю токен Ethereum додав понад 7%. Наразі його вартість складає $2620. Solana зросла на 14% ($186). Dogecoin, улюблений мем-токен, що просувається прихильником Трампа Ілоном Маском, у якийсь момент виріс на 30%.

Крім криптовалют після перемоги Трампа на виборах США виросли ф'ючерси на американські акції, долар та прибутковість казначейських облігацій.