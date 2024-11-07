Историческая криптовалюта достигла нового максимума в $75 407, превысив мартовский показатель в этом году – $73 738. Это произошло после предварительных результатов, показавших победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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"Трамп поддерживает крипторынок и многократно анонсировал свою позицию. Соответственно, первая реакция – это рост, потому что будет новый импульс для рынка. В том числе из-за притока капитала в крипто-ETF. Штаты имеют большой капитал, чтобы разогнать рынок достаточно сильно новыми инвестициями и инвесторами", – говорит в комментарии LIGA.net финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Новый рекорд биткоина после продолжительного периода стабилизации региональный глава Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков в комментарии LIGA.net называет настоящим вызовом для инвесторов и криптоэнтузиастов.

"Многие аналитики придерживаются осторожного подхода, учитывая традиционную волатильность биткоина. Однако рынок единодушно остается оптимистичным по поводу устойчивого роста", – отмечает Хомяков.

Потенциал роста биткоина Шевчишин видит на уровне $110 000 и выше.

"Как быстро – сейчас сложно сказать. Всё будет зависеть от притока капитала. Велика вероятность, что даже в этом году", – говорит финансовый аналитик.

Вместе с тем Шевчишин отмечает: здесь нужно понимать, что это не только американские деньги, но и мировые покупки для трансграничных операций в обход доллара, потому что впереди возможна протекционистская политика Трампа.

Поддержка криптобизнеса была частью предвыборной риторики Дональда Трампа. В мае команда Трампа официально начала принимать пожертвования в криптовалюте. В сентябре республиканец публично угостил своих поклонников бургерами, купленными за криптовалюту.

В начале октября он вместе со своими сыновьями и предпринимателями запустил платформу цифровой валюты под названием World Liberty Financial. Платформа позволяет пользователям одалживать криптовалюты друг другу. 31 октября Трамп поздравил пользователей биткоина с шестнадцатой годовщиной первой публикации технического документа, описывающей концепцию криптовалюты.

В своей предвыборной программе Трамп обещал сделать США лидером в сфере криптовалют, создать стратегический запас биткоинов и назначить регуляторов, которые будут поддерживать цифровые активы.

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В то же время для криптовалютного рынка важное значение имеет не только победа Трампа, но и результаты выборов в Конгресс США. Они проходили одновременно с президентскими.

По данным портала Stand With Crypto, в палату представителей вошли 242 прокриптовалютных кандидата и 113 противников цифровых валют. В верхнюю палату Конгресса (Сенат) было избрано 14 и 9 кандидатов соответственно.

Участники крипторынка уже видят новый Конгресс как самый прокриптовалютный за всю историю США.

"Криптоизбиратель высказался решительно. Американцы хотят четких правил цифровых активов. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с новым Конгрессом, чтобы они были. Спасибо всем, кто сегодня поддержал крипту. Мы сделали это!" – написал СЕО криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг.

О том, что американцы сделали ставку на будущее криптовалюты, говорит и директор по инвестициям Bitwise Asset Management Inc. Мэтт Хоуган.

"Криптовалютная индустрия долгое время работала, держа одну руку за спиной. Теперь этому может прийти конец", – отметил Хоуган.

Еще одним важным фактором роста биткоина, помимо победы сторонников криптовалют на выборах США, Кирилл Хомяков называет влияние запуска биржевых инвестиционных фондов (ETF) в США в январе.

"Биткоин-ETF были запущены финансовыми гигантами BlackRock и Fidelity, а также семью другими компаниями по управлению активами. С момента их запуска девять фондов управляют биткоинами стоимостью $68,5 млрд, что составляет примерно 5% существующих монет", – отмечает региональный глава Binance.

Одновременно с биткоином в рост пошли и другие криптовалюты. Так, второй по популярности токен Ethereum прибавил более 7%. Сейчас его стоимость составляет $2620. Solana выросла на 14% ($186). Dogecoin, любимый мем-токен, продвигаемый поклонником Трампа Илоном Маском, в какой-то момент вырос на 30%.

Кроме криптовалют после победы Трампа на выборах США выросли фьючерсы на американские акции, доллар и доходность казначейских облигаций.