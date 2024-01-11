В США открыли крипторынок для традиционных инвесторов: SEC одобрила спотовый биткоин-ETF
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) разрешила открыть спотовые биржевые фонды (ETF) на базе биткоина, которые позволят традиционным инвесторам вкладываться в криптовалюту без прямого владения ею. Об этом говорится на сайте регулятора.
В августе 2023 года Федеральный апелляционный суд США по иску компании по управлению криптоактивами Grayscale Investments решил, что решение комиссии необоснованно. После этого SEC была вынуждена пересмотреть свою позицию и в конце концов одобрила сразу 11 заявок на открытие таких фондов. Разрешение получила не только Grayscale, но также Bitwise, Hashdex, BlackRock, Valkyrie, BZX, Invesco, VanEck, WisdomTree, Fidelity и Franklin Templeton.
Начало торгов ожидается 11 января.
Ранее на американских биржах торговались только акции криптокомпаний и ETF на биткоин-фьючерсы. Спотовые ETF по сравнению с фьючерсными несут меньшие затраты и предлагают инвесторам более низкую комиссию.
Сторонники криптовалют годами говорили, что спотовые фонды будут выгодны инвесторам и помогут приблизить отрасль к регулируемому миру традиционных финансов.
Глава SEC Гэри Генслер заявил, что одобрение биткоина-ETF не означает, что комиссия поощряет инвестировать в крипту. "Инвесторам следует быть осторожными относительно множества рисков, связанных с биткоинами и продуктами, стоимость которых связана с криптовалютой", — сказал он.
- Криптовалюты имеют высокую волатильность и могут как резко дорожать, так и стремительно дешеветь. К примеру, в августе 2023 года они за одну ночь обвалились на 10% и более после публикации в Wall Street Journal о том, что SpaceX Илона Маска сократила свои запасы биткоина на $373 млн, которые компания приобрела в 2021-2022 годах.
- Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, свидетельствует исследование Банка международных расчетов (BIS). Среди них – даже сын главы Европейского центробанка Кристин Лагард.