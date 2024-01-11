В США открыли крипторынок для традиционных инвесторов: SEC одобрила спотовый биткоин-ETF

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Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) разрешила открыть спотовые биржевые фонды (ETF) на базе биткоина, которые позволят традиционным инвесторам вкладываться в криптовалюту без прямого владения ею. Об этом говорится на сайте регулятора.

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До сих пор SEC не позволяла спотовые ETF, ссылаясь на риски, связанные с криптовалютами – мошенничество и манипуляции рынком.



В августе 2023 года Федеральный апелляционный суд США по иску компании по управлению криптоактивами Grayscale Investments решил, что решение комиссии необоснованно. После этого SEC была вынуждена пересмотреть свою позицию и в конце концов одобрила сразу 11 заявок на открытие таких фондов. Разрешение получила не только Grayscale, но также Bitwise, Hashdex, BlackRock, Valkyrie, BZX, Invesco, VanEck, WisdomTree, Fidelity и Franklin Templeton.

Начало торгов ожидается 11 января.

Ранее на американских биржах торговались только акции криптокомпаний и ETF на биткоин-фьючерсы. Спотовые ETF по сравнению с фьючерсными несут меньшие затраты и предлагают инвесторам более низкую комиссию.

Сторонники криптовалют годами говорили, что спотовые фонды будут выгодны инвесторам и помогут приблизить отрасль к регулируемому миру традиционных финансов.

Глава SEC Гэри Генслер заявил, что одобрение биткоина-ETF не означает, что комиссия поощряет инвестировать в крипту. "Инвесторам следует быть осторожными относительно множества рисков, связанных с биткоинами и продуктами, стоимость которых связана с криптовалютой", — сказал он.