Біткоїн взяв новий психологічний рубіж у $90 000

Курс біткоїна оновив історичний максимум і далі зростає

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Курс біткоїна 13 листопада вперше в історії перевищив позначку $90 000. На час написання новини його ціна становить близько $91 715, свідчать дані криптобіржі Binance.

За два дні ціна основної криптовалюти зросла на понад $10 000.

Курс почав різке зростання із $80 000 на відкритті американського ринку 11 листопада та за кілька годин майже без відкатів піднявся на 10%, постійно оновлюючи свій максимум.

Капіталізація біткоїна перевищила $1,78 трлн.

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Зростання біткоїна пов'язане з перемогою Дональда Трампа на виборах у США та зміною його ставлення до криптовалюти зі скептичного на позитивне. Тепер Трамп пропонує створити національний резерв біткоїнів.

У вересні Трамп і його діти запустили новий криптовалютний бізнес World Liberty Financial. А один із найпомітніших і найвідданіших прихильників Трампа мільярдер Ілон Маск відомий своєю підтримкою криптовалют.