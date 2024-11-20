Біткоїн досяг рекордних $94 000 через можливу підтримку криптовалют Трампом

Біткоїн встановив рекорд $94 078 після новин про угоду з купівлі Bakkt компанією Трампа

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Найбільша за капіталізацією криптовалюта біткоїн (BTC) піднялася до рекордних понад $94 000 на тлі можливої купівлі криптовалютної компанії Bakkt соціальною мережею Дональда Трампа (TMTG). Про це пише Reuters.

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Біткоїн цього року зріс більш ніж удвічі. Востаннє він коштував $92 104 за азійським часом у середу, досягнувши рекордно високого рівня $94 078 лише наприкінці попередньої сесії.

Раніше повідомлялось, що Trump Media and Technology Group (TMTG), що керує Truth Social, близька до придбання всього пакету акцій Bakkt.

Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG, сказав, що зростання біткоїна до рекордного максимуму було підтримано звітом про переговори щодо угоди Трампа, а також трейдерами, які скористалися першим днем торгівлі опціонами на біржі Nasdaq на біткоїн-ETF компанії BlackRock.

Після виборів у США 5 листопада криптовалюти стрімко зросли, бо трейдери зробили ставку на те, що обіцяна новообраним президентом Трампом підтримка цифрових активів призведе до послаблення регуляторного режиму.

Дедалі більший ажіотаж призвів до того, що вартість світового ринку криптовалют перевищила $3 трлн і досягла рекордного рівня.