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Бизнес будут штрафовать за недопуск пожарных инспекторов

31.03.2021, 11:52
Бизнес будут штрафовать за недопуск пожарных инспекторов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Верховная Рада установила ответственность за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности. Закон №3931 в целом поддержали 302 парламентария.

Законом вводится административная ответственность за создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в том числе связанной с проведением проверок в сфере пожарной и техногенной безопасности.

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Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 185-14, которой предусмотрено наложение штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн) за создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц ГСЧС,  а за повторное нарушение течение года – от 200 до 300 таких минимумов (3400-5100 гривен).

Протоколы о нарушении смогут составлять полицейские и должностные лица ГСЧС.

  • 30 марта Верховная Рада ужесточила ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности и увеличила штрафы за ложный вызов пожарных и полиции.

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Наталия Софиенко
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штраф пожарная опасность пожарная инспекция
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