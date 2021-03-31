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В Украине увеличили штрафы за ложный вызов пожарки или полиции. Сколько придется заплатить

31.03.2021, 09:12
В Украине увеличили штрафы за ложный вызов пожарки или полиции. Сколько придется заплатить - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

Верховная Рада ужесточила ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности. За законопроект №4157 во втором чтении проголосовали 300 парламентариев.

Согласно новым изменениям в ст. 270 Уголовного кодекса, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности, если это повлекло возникновение пожара или аварии, которой причинен вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере.

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За заведомо ложный вызов пожарных, полиции, бригады "скорой" помощи или других аварийно-спасательных формирований предусмотрен штраф в размере от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (850-3400 грн). Сейчас штраф за такое нарушение составляет 3-7 минимумов (51-119 грн).

За невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц Госслужбы чрезвычайных ситуаций для должностных лиц и ФОПов теперь предусмотрен штраф в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн), а за повторное нарушение на протяжении года – от 200 до 300 минимумов (3400 грн- 5100 грн).

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Законом также предусмотрены штрафы за использование противопожарной, аварийно-спасательной или другой специальной техники или средств противопожарной защиты не по назначению.

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Наталия Софиенко
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