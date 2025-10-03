Бюджет России недополучил около $17 млрд доходов от нефти и газа в 2025 году

Доходы России от нефти и газа упали более чем на 20% за девять месяцев 2025 года

Фото: EPA

Поступления от нефти и газа в федеральный бюджет России за девять месяцев 2025 года упали на 20,6% в годовом измерении. Об этом сообщило Министерство финансов РФ, пишет The Moscow Times.

В сентябре доходы России от энергоносителей составили 582,5 млрд рублей ($7,1 млрд), что на 24,5% меньше, чем годом ранее. В то же время по сравнению с августом показатель вырос на 15,3%.

Всего с начала года Москва получила 6,61 трлн рублей ($81 млрд) от продажи нефти и газа, тогда как в 2024 году этот показатель превышал 8 трлн рублей ($98 млрд).

При принятии бюджета на 2025 год российский Минфин рассчитывал собрать 10,94 трлн рублей ($130 млрд) от энергоносителей, из которых 1,8 трлн ($22 млрд) должны были направить в Фонд национального благосостояния.

Но из-за падения мировых цен на нефть и укрепления рубля весной прогноз сократили почти на четверть – до 8,32 трлн рублей ($100 млрд).

В сентябре российские власти несколько подняли ожидания до 8,65 трлн рублей ($110 млрд). Для сравнения, в 2024 году Россия получила от нефти и газа 11,13 трлн рублей ($140 млрд).