Бюджет Росії недоотримав близько $17 млрд доходів від нафти і газу у 2025 році
Надходження від нафти й газу до федерального бюджету Росії за дев’ять місяців 2025 року впали на 20,6% у річному вимірі. Про це повідомило Міністерство фінансів РФ, пише The Moscow Times.
У вересні доходи Росії від енергоносіїв склали 582,5 млрд рублів ($7,1 млрд), що на 24,5% менше, ніж роком раніше. Водночас порівняно з серпнем показник зріс на 15,3%.
Загалом із початку року Москва отримала 6,61 трлн рублів ($81 млрд) від продажу нафти й газу, тоді як у 2024 році цей показник перевищував 8 трлн рублів ($98 млрд).
Під час ухвалення бюджету на 2025 рік російський Мінфін розраховував зібрати 10,94 трлн рублів ($130 млрд) від енергоносіїв, з яких 1,8 трлн ($22 млрд) мали спрямувати до Фонду національного добробуту.
Але через падіння світових цін на нафту та зміцнення рубля навесні прогноз скоротили майже на чверть – до 8,32 трлн рублів ($100 млрд).
У вересні російська влада дещо підняла очікування до 8,65 трлн рублів ($110 млрд). Для порівняння, у 2024 році Росія отримала від нафти та газу 11,13 трлн рублів ($140 млрд).
- 11 вересня стало відомо, що доходи Росії від продажу сирої нафти й нафтопродуктів у серпні знизилися до одного з найнижчих рівнів від початку повномасштабної війни проти України.
Коментарі (0)