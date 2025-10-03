Бюджет Росії недоотримав близько $17 млрд доходів від нафти і газу у 2025 році

Доходи Росії від нафти та газу впали на понад 20% за дев’ять місяців 2025 року

Фото: EPA

Надходження від нафти й газу до федерального бюджету Росії за дев’ять місяців 2025 року впали на 20,6% у річному вимірі. Про це повідомило Міністерство фінансів РФ, пише The Moscow Times.

У вересні доходи Росії від енергоносіїв склали 582,5 млрд рублів ($7,1 млрд), що на 24,5% менше, ніж роком раніше. Водночас порівняно з серпнем показник зріс на 15,3%.

Загалом із початку року Москва отримала 6,61 трлн рублів ($81 млрд) від продажу нафти й газу, тоді як у 2024 році цей показник перевищував 8 трлн рублів ($98 млрд).

Під час ухвалення бюджету на 2025 рік російський Мінфін розраховував зібрати 10,94 трлн рублів ($130 млрд) від енергоносіїв, з яких 1,8 трлн ($22 млрд) мали спрямувати до Фонду національного добробуту.

Але через падіння світових цін на нафту та зміцнення рубля навесні прогноз скоротили майже на чверть – до 8,32 трлн рублів ($100 млрд).

У вересні російська влада дещо підняла очікування до 8,65 трлн рублів ($110 млрд). Для порівняння, у 2024 році Росія отримала від нафти та газу 11,13 трлн рублів ($140 млрд).