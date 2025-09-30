Бывшая участница рейтинга Forbes 30 Under 30 получила семь лет за мошенничество

Чарли Джевис (Фото: JUSTIN LANE / EPA)

В США приговорили к семилетнему заключению Чарли Джевис, которая была основательницей финтех-стартапа Frank, помогавшего студентам при поступлении в колледжи США, пишет Associated Press.

Ее признали виновной в мошенничестве на сумму $175 миллионов.

Летом 2021 года при продаже Frank американскому банку JPMorgan Chase Джевис значительно преувеличила количество студентов, которым компания якобы предоставляла услуги. Она подделала документы, чтобы создать впечатление, будто у Frank было более 4 миллионов клиентов, тогда как на самом деле их было менее 300 000.

Адвокат Джевис просил суд проявить снисхождение, потому что в переговорах о продаже Frank 28-летней на то время женщине противостояли "300 инвестиционных банкиров крупнейшего банка в мире", но судья отверг эти аргументы.

Судья признал, что банк во многом сам виноват, потому что не провел должной проверки перед сделкой, но добавил, что наказывает Джевис за ее поступок, "а не за глупость JPMorgan".

Сторона обвинения настаивала, что действиями Джевис руководила жадность, когда она поняла, что может заработать $29 миллионов на продаже своей компании. "У госпожи Джевис эта сумма висела прямо перед глазами, и она солгала, чтобы ее получить", – сказал прокурор.

Джевис сказала в суде, что будет сожалеть о содеянном "всю свою жизнь".