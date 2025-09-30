Колишня учасниця рейтингу Forbes 30 Under 30 отримала сім років за шахрайство

Засновниця фінтех-стартапу підробила цифри про клієнтську базу, щоб продати його JPMorgan Chase

Чарлі Джевіс (Фото: JUSTIN LANE / EPA)

У США засудили до семирічного ув'язнення Чарлі Джевіс, яка була засновницею фінтех-стартапу Frank, що допомагав студентам під час вступу в коледжі США, пише Associated Press.

Її визнали винною у шахрайстві на суму $175 мільйонів.

Влітку 2021 року під час продажу Frank американському банку JPMorgan Chase Джевіс значно перебільшила кількість студентів, яким компанія нібито надавала послуги. Вона підробила документи, щоб створити враження, нібито Frank мала понад 4 мільйони клієнтів, тоді як насправді їх було менше ніж 300 000.

Адвокат Джевіс просив суд проявити поблажливість, бо у переговорах про продаж Frank 28-річній на той час жінці протистояли "300 інвестиційних банкірів найбільшого банку у світі", але суддя відкинув ці аргументи.

Суддя визнав, що банк багато в чому сам винен, бо не провів належної перевірки перед угодою, але додав, що карає Джевіс за її вчинок, "а не за дурість JPMorgan".

Сторона обвинувачення наполягала, що діями Джевіс керувала жадібність, коли вона зрозуміла, що може заробити $29 мільйонів на продажі своєї компанії. "У пані Джевіс ця сума висіла прямо перед очима, і вона збрехала, щоб її отримати", – сказав прокурор.

Джевіс сказала в суді, що шкодуватиме про скоєне "все своє життя".