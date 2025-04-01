Чиновники, знающие английский на уровне В2 и выше, получат прибавку 10%

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Кабинет министров утвердил порядок установления и выплаты государственным служащим прибавки за владение английским языком. Об этом сообщило Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

Прибавку в размере 10% от оклада получат те государственные служащие, которые владеют языком на уровне не ниже В2 (Upper-Intermediate) по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).

Прибавка будет выплачиваться за фактически отработанное время и только после предоставления подтверждающих документов в пределах бюджетных назначений, предусмотренных на соответствующий год на оплату труда соответствующих государственных органов.

Правительственное постановление вступит в силу одновременно со вступлением в силу части шестой статьи 4 закона "О применении английского языка в Украине" № 3760-IX и будет действовать в течение четырех лет.