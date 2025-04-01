Чиновники, знающие английский на уровне В2 и выше, получат прибавку 10%
Кабинет министров утвердил порядок установления и выплаты государственным служащим прибавки за владение английским языком. Об этом сообщило Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.
Прибавку в размере 10% от оклада получат те государственные служащие, которые владеют языком на уровне не ниже В2 (Upper-Intermediate) по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).
Прибавка будет выплачиваться за фактически отработанное время и только после предоставления подтверждающих документов в пределах бюджетных назначений, предусмотренных на соответствующий год на оплату труда соответствующих государственных органов.
Правительственное постановление вступит в силу одновременно со вступлением в силу части шестой статьи 4 закона "О применении английского языка в Украине" № 3760-IX и будет действовать в течение четырех лет.
- Президент Владимир Зеленский подал законопроект о статусе английского языка в Украине в парламент в 2023 году, в начале июня 2024 года Верховная Рада приняла его во втором чтении.
- Документ определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком. Среди них – претенденты на занятие должностей государственной службы категории "А", а также категорий "Б" и "В", перечень которых устанавливается Кабинетом министров.