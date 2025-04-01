Чиновники, які знають англійську на рівні В2 і вище, отримають надбавку 10%

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Кабінет міністрів затвердив порядок встановлення та виплати державним службовцям надбавки за володіння англійською мовою. Про це повідомило Національне агентство України з питань державної служби.

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Надбавку у розмірі 10% від окладу отримають ті державні службовці, хто володіє мовою на рівні не нижче В2 (Upper-Intermediate) за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).

Надбавка буде виплачуватися за фактично відпрацьований час і тільки після надання підтвердних документів у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік на оплату праці відповідних державних органів.

Урядова постанова набере чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою статті 4 закону "Про застосування англійської мови в Україні" № 3760-IX та буде діяти протягом чотирьох років.