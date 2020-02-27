Число миллиардеров в Китае растет быстрее, чем в США

Число миллиардеров в Китае в 2019 году выросло более, чем в три раза, по сравнению с США. По данным рейтинга Hurun Global Rich List за 26 февраля, в Китае, в том числе Гонконге, а также на Тайване насчитывается в общей сложности 182 новых миллиардера. В то же время число миллиардеров в США за год выросло на 59 человек. Об этом сообщает DW.
Составитель Hurun Global Rich List Руперт Хугеверф заявил, что в КНР в настоящее время миллиардеров больше, чем в США и Индии вместе взятых. Он добавил, что в Китае насчитывается 799 человек с миллиардным состоянием, в США - 629 человек, а в Индии - 137.
Отмечается, что в прошлом году в КНР особенно сильно выросли акции технологических (+77%) и фармацевтических (+37%) компаний. При этом третий год подряд во главе списка находиться американец, основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $140 млрд. Среди китайских миллиардеров - на первом месте глава Alibaba Group Джек Ма с состоянием в $45 млрд долларов (21 место в рейтинге).
Городом с наибольшим количеством миллиардеров считается Пекин (110 человек с миллиардным состоянием). В Нью-Йорке этот показатель - 98 человек.