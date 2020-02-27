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Число миллиардеров в Китае растет быстрее, чем в США

Число миллиардеров в Китае растет быстрее, чем в США
27.02.2020, 11:37

В настоящее время в Китае проживает 799 миллиардеров, тогда как в США и Индии - 629 и 137 соответственно

Число миллиардеров в Китае в 2019 году выросло более, чем в три раза, по сравнению с США. По данным рейтинга Hurun Global Rich List за 26 февраля, в Китае, в том числе Гонконге, а также на Тайване насчитывается в общей сложности 182 новых миллиардера. В то же время число миллиардеров в США за год выросло на 59 человек. Об этом сообщает DW.

Составитель Hurun Global Rich List Руперт Хугеверф заявил, что в КНР в настоящее время миллиардеров больше, чем в США и Индии вместе взятых. Он добавил, что в Китае насчитывается 799 человек с миллиардным состоянием, в США - 629 человек, а в Индии - 137.

Отмечается, что в прошлом году в КНР особенно сильно выросли акции технологических (+77%) и фармацевтических (+37%) компаний. При этом третий год подряд во главе списка находиться американец, основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $140 млрд. Среди китайских миллиардеров - на первом месте глава Alibaba Group Джек Ма с состоянием в $45 млрд долларов (21 место в рейтинге).

Городом с наибольшим количеством миллиардеров считается Пекин (110 человек с миллиардным состоянием). В Нью-Йорке этот показатель - 98 человек.

Hurun Global Rich List выходит с 1999 года и представляет собой китайскую версию мирового рейтинга Forbes.
Яковенко Катерина
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Китай миллиардеры
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