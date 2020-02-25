Коронавирус ударил по кошельку богачей. Миллиардеры потеряли $139 млрд

Состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на $139 млрд 24 февраля из-за падения индексов на фондовых биржах на фоне опасений, что коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, гендиректор LVMH Бернар Арно и владелец Amazon Джефф Безос потеряли по $4,8 млрд. Владелец Zara Амансио Ортеги лишился $4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг - $3,48 млрд, а сооснователь Google Ларри Пейдж - $2,7 млрд.

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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань появился ранее неизвестный штамм коронавируса COVID-2019, который вызывает атипичную пневмонию. Последние новости о коронавирусе можно прочесть тут>>>.

24 февраля, котировки акций и нефти на мировых рынках начали снижаться, при этом цены на золото выросли.

Рынок акций США открылся снижением вслед за азиатскими и европейскими торговыми площадками на фоне новостей о вспышке коронавируса COVID-19 в Европе и угрозе пандемии.

По оценкам экспертов агентства Moodyʼs, пандемия коронавируса может стать "черным лебедем", который повлияет на мировую экономику существеннее, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.