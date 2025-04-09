Чистая прибыль Оператора ГТС Украины упала почти на 75% в 2024 году

ОГТСУ получил 2,8 млрд грн прибыли в 2024 году, из которых 2,1 млрд грн планирует уплатить в госбюджет

Фото: Энергетический фронт

В 2024 году чистая прибыль ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) составила 2,8 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ОГТСУ.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В 2023 году чистая прибыль ОГТСУ составила 11 млрд грн, из которых в государственный бюджет было уплачено 5,64 млрд грн в виде дивидендов. Таким образом, за год этот показатель снизился примерно на 74,6%.

ОГТСУ обратился в Министерство энергетики с предложением согласовать направление 75% чистого дохода, а именно 2,1 млрд грн, на выплату дивидендов в государственный бюджет.

Читайте также Восстановление промышленности замедлилось. Экономика требует новых драйверов роста

"Несмотря на окончание транзита природного газа, что оказало существенное влияние на обесценивание активов компании на конец отчетного года, общество получило прибыль по итогам прошлого года в размере почти 3 млрд грн и готово заплатить существенные дивиденды в государственный бюджет", – заявил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.

Обязательный аудит ОГТСУ проведен независимой аудиторской фирмой Crowe Erfolg Ukraine.

В отчете аудитора отмечено, что финансовая отчетность общества за 2024 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое состояние ОГТСУ на 31 декабря 2024 года, и его финансовые результаты и денежные потоки за год, закончившийся указанной датой, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и отвечают требованиям законодательства по вопросам ее составления".