Чистая прибыль Оператора ГТС Украины упала почти на 75% в 2024 году
В 2024 году чистая прибыль ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) составила 2,8 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ОГТСУ.
В 2023 году чистая прибыль ОГТСУ составила 11 млрд грн, из которых в государственный бюджет было уплачено 5,64 млрд грн в виде дивидендов. Таким образом, за год этот показатель снизился примерно на 74,6%.
ОГТСУ обратился в Министерство энергетики с предложением согласовать направление 75% чистого дохода, а именно 2,1 млрд грн, на выплату дивидендов в государственный бюджет.
"Несмотря на окончание транзита природного газа, что оказало существенное влияние на обесценивание активов компании на конец отчетного года, общество получило прибыль по итогам прошлого года в размере почти 3 млрд грн и готово заплатить существенные дивиденды в государственный бюджет", – заявил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.
Обязательный аудит ОГТСУ проведен независимой аудиторской фирмой Crowe Erfolg Ukraine.
В отчете аудитора отмечено, что финансовая отчетность общества за 2024 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое состояние ОГТСУ на 31 декабря 2024 года, и его финансовые результаты и денежные потоки за год, закончившийся указанной датой, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и отвечают требованиям законодательства по вопросам ее составления".
- В феврале наблюдательный совет ОГТСУ объявил о начале конкурсного отбора на должность генерального директора компании после увольнения Дмитрия Липпы, возглавлявшего структуру почти два года.