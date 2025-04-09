Чистий прибуток Оператора ГТС України впав на майже 75% у 2024 році

ОГТСУ отримав 2,8 млрд грн прибутку у 2024 році, з яких 2,1 млрд грн планує сплатити до держбюджету

Фото: Енергетичний фронт

У 2024 році чистий прибуток ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) склав 2,8 млрд грн. Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

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У 2023 році чистий прибуток ОГТСУ склав 11 млрд грн, з яких до державного бюджету було сплачено 5,64 млрд грн у вигляді дивідендів. Таким чином, за рік цей показник впав приблизно на 74,6%.

ОГТСУ звернувся до Міністерства енергетики з пропозицією погодити спрямування 75% чистого доходу, а саме 2,1 млрд грн, на виплату дивідендів до державного бюджету.

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"Незважаючи на закінчення транзиту природного газу, що мало суттєвий вплив на знецінення активів компанії на кінець звітного року, товариство отримало прибуток за підсумками минулого року у розмірі майже 3 млрд грн та готове сплатити суттєві дивіденди до державного бюджету", – заявив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Обов’язковий аудит ОГТСУ був проведений незалежною аудиторською фірмою Crowe Erfolg Ukraine.

У звіті аудитора зазначено, "що фінансова звітність товариства за 2024 рік відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ОГТСУ на 31 грудня 2024 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам законодавства з питань її складання".