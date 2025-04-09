Чистий прибуток Оператора ГТС України впав на майже 75% у 2024 році
У 2024 році чистий прибуток ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) склав 2,8 млрд грн. Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.
У 2023 році чистий прибуток ОГТСУ склав 11 млрд грн, з яких до державного бюджету було сплачено 5,64 млрд грн у вигляді дивідендів. Таким чином, за рік цей показник впав приблизно на 74,6%.
ОГТСУ звернувся до Міністерства енергетики з пропозицією погодити спрямування 75% чистого доходу, а саме 2,1 млрд грн, на виплату дивідендів до державного бюджету.
"Незважаючи на закінчення транзиту природного газу, що мало суттєвий вплив на знецінення активів компанії на кінець звітного року, товариство отримало прибуток за підсумками минулого року у розмірі майже 3 млрд грн та готове сплатити суттєві дивіденди до державного бюджету", – заявив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.
Обов’язковий аудит ОГТСУ був проведений незалежною аудиторською фірмою Crowe Erfolg Ukraine.
У звіті аудитора зазначено, "що фінансова звітність товариства за 2024 рік відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ОГТСУ на 31 грудня 2024 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам законодавства з питань її складання".
- У лютому наглядова рада ОГТСУ оголосила про початок конкурсного відбору на посаду генерального директора компанії після звільнення Дмитра Липпи, який очолював структуру майже два роки.