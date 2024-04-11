Узнать подробнее о биткоине и других криптовалютах можно благодаря каталогу биржи Binance.

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В настоящее время значительное количество украинцев владеют цифровыми активами. Многих интересует какой будет на биткоин цена в долларах после очередного халвинга, запланированного на апрель 2024 года.

Узнать подробнее о биткоине и других криптовалютах можно благодаря каталогу биржи Binance. Там можно заняться спотовой, маржинальной или копитрейдинговой торговлей, получить пассивный доход от инвестиций.

Что такое халвинг биткоина и почему он происходит?

Заранее запланированное событие под названием "халвинг биткоина" происходит раз в 4 года и состоит в том, что вознаграждение майнеров за проверку транзакций сокращается вдвое. Эти события будут происходить снова и снова, пока сеть не сгенерирует 21 млн биткоинов – это максимальное количество.

Халвинг предназначен для того, чтобы контролировать будущее предложение биткоина. Этот фактор выполняет следующие функции:

имитирует дефицит и усложнение добычи;

предотвращает инфляционное давление;

предотвращает потенциальный рост стоимости крипты.

Все это может стимулировать долгосрочное владение биткоином и его распространение.

Что будет с биткоином после халвинга?

Эксперты отмечают, что халвинг дополнительно усиливает представление о биткоине, как о цифровом золоте. По опыту предыдущих халвингов можно отметить, что в первое полугодие после сокращения вознаграждения за добычу новых блоков эта криптовалюта переживала заметный рост цен.

Это закономерно, ведь предложение новых монет уменьшено, а спрос часто увеличен. Это приводит к повышению стоимости крипты.

Прошлое не является показателем будущих результатов, но все же можно получить представление о потенциальном влиянии халвинга на динамику цен. В предыдущем цикле новый исторический максимум биткоин достиг в октябре 2022 года, когда его стоимость составила 66 000 долларов.

Некоторые аналитики считают, что после халвинга самая известная криптовалюта может упасть в цене. Алгоритмом заложено уменьшение награды майнеров с 6,25 до 3,125 BTC. Это снизит рентабельность майнинга, ведь себестоимость добычи будет влиять на стоимость цифровой валюты.

Эксперты прогнозируют выход с рынка некоторых майнеров, особенно тех, кто имеет высокие эксплуатационные расходы или менее эффективные операции. Но при этом ожидается, что общий размер майнинговых операций сохранится примерно таким, каким он есть сейчас.

Также на стоимость BTC может повлиять общая ситуация в мировой экономике, которая, по отчетам МВФ и прочих финансовых институтов, оставляет желать лучшего. На крипту воздействует большое количество экономических и политических событий, далеко не все из них позитивные.

Есть прогнозы и о повышении цены. Этому может способствовать высокая инфляция в ЕС и США, а также ускоряющееся обесценивание доллара. Такие факторы могут стать дополнительными катализаторами повышения цены биткоина.

Аналитики прогнозируют, что в конце весны курс популярной крипты может составить 63 000 долларов, а в четвертом квартале 2024 года может обновить исторический максимум и достичь 100 000 долларов.

Помочь повысить стоимость цифрового актива могут действия европейских и американских регуляторов, которые влияют на крипторынок. Инвесторы все чаще будут рассматривать BTC в роли выгодного актива для сбережений.

Конечно же, любые прогнозы не гарантируют результаты в будущем и что действительно произойдет с популярной криптовалютой после халвинга неизвестно. Остается только ждать, обновит ли биткоин свой максимум или нет.