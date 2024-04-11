Дізнатися докладніше про біткоїн та інші криптовалюти можна завдяки каталогу біржі Binance.

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Нині значна кількість українців володіють цифровими активами. Багатьох цікавить якою буде на біткоїн ціна в доларах після чергового халвінгу, запланованого на квітень 2024 року.

Дізнатися докладніше про біткоїн та інші криптовалюти можна завдяки каталогу біржі Binance. Там можна зайнятися спотовою, маржинальною або копітрейдинговою торгівлею, отримати пасивний дохід від інвестицій.

Що таке халвінг біткоїна і чому він відбувається?

Заздалегідь запланована подія під назвою "халвінг біткоїна" відбувається раз на 4 роки і полягає в тому, що винагорода майнерів за перевірку транзакцій скорочується вдвічі. Ці події відбуватимуться знову і знову, поки мережа не згенерує 21 млн біткоїнів – це максимальна кількість.

Халвінг призначений для того, щоб контролювати майбутню пропозицію біткоїна. Цей фактор виконує такі функції:

імітує дефіцит і ускладнення видобутку;

запобігає інфляційному тиску;

запобігає потенційному зростанню вартості крипти.

Усе це може стимулювати довгострокове володіння біткоїном і його поширення.

Що буде з біткоїном після халвінгу?

Експерти зазначають, що халвінг додатково посилює уявлення про біткоїн, як про цифрове золото. З досвіду попередніх халвінгів можна відзначити, що в перше півріччя після скорочення винагороди за видобуток нових блоків ця криптовалюта переживала помітне зростання цін.

Це закономірно, адже пропозиція нових монет зменшена, а попит часто збільшений. Це призводить до підвищення вартості крипти.

Минуле не є показником майбутніх результатів, але все ж можна отримати уявлення про потенційний вплив халвінгу на динаміку цін. У попередньому циклі нового історичного максимуму біткоїн досяг у жовтні 2022 року, коли його вартість склала 66 000 доларів.

Деякі аналітики вважають, що після халвінгу найвідоміша криптовалюта може впасти в ціні. Алгоритмом закладено зменшення нагороди майнерів з 6,25 до 3,125 BTC. Це знизить рентабельність майнінгу, адже собівартість видобутку впливатиме на вартість цифрової валюти.

Експерти прогнозують вихід з ринку деяких майнерів, особливо тих, хто має високі експлуатаційні витрати або менш ефективні операції. Але при цьому очікується, що загальний розмір майнінгових операцій збережеться приблизно таким, яким він є зараз.

Також на вартість BTC може вплинути загальна ситуація у світовій економіці, яка, за звітами МВФ та інших фінансових інститутів, залишає бажати кращого. На крипту впливає велика кількість економічних і політичних подій, далеко не всі з них позитивні.

Є прогнози і про підвищення ціни. Цьому може сприяти висока інфляція в ЄС і США, а також прискорене знецінення долара. Такі фактори можуть стати додатковими каталізаторами підвищення ціни біткоїна.

Аналітики прогнозують, що наприкінці весни курс популярної крипти може скласти 63 000 доларів, а в четвертому кварталі 2024 року може оновити історичний максимум і досягти 100 000 доларів.

Допомогти підвищити вартість цифрового активу можуть дії європейських та американських регуляторів, які впливають на крипторинок. Інвестори все частіше розглядатимуть BTC як вигідний актив для заощаджень.

Звісно ж, будь-які прогнози не гарантують результати в майбутньому і що справді станеться з популярною криптовалютою після халвінгу невідомо. Залишається тільки чекати, оновить біткоїн свій максимум чи ні.