Что после электромобилей: женщина, покорившая Уолл-Стрит, назвала два больших тренда
После электромобилей следующий прорыв ожидает геномику и цифровые кошельки. Так считает генеральный директор ARK Investment Management Кэти Вуд, пишет CNBC.
"Мы очень взволнованы цифровыми кошельками", – сказала Вуд. Эта технология, по ее словам, узурпирует большую часть той роли, которую сегодня играют банки.
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Вуд делает ставки на уже заявившие о себе имена в этой области: Square и PayPal, которые доминируют в сфере цифровых кошельков (на долю Square приходится более 7% активов фонда). Среди китайских компаний она считает доминирующими игроками такие платежные сервисы, как WeChat Pay и AliPay.
"Все становится цифровым и мобильным. У вас в кармане небольшое отделение банка. Мы предоставим таким образом все виды финансовых услуг, включая ссуды, дебетовые карты, кредитные карты, покупку акций и биткоинов", – сказала Вуд.
Еще одно перспективное и быстро развивающееся пространство по ее словам, это – геномика и секвенирование генов.
"Секвенирование ДНК впервые сделает науку частью процесса принятия решений в сфере здравоохранения. До сих пор более половины всех решений в области здравоохранения в той или иной степени принимались на основе предположений или опыта. Теперь у нас будут данные", – отмечает она.
"Мы сможем вылечить болезни, про которые мы думали, что вылечить их никогда не удастся вылечить, включая рак", – считает Вуд.
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