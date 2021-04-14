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Что после электромобилей: женщина, покорившая Уолл-Стрит, назвала два больших тренда

14.04.2021, 16:15
Что после электромобилей: женщина, покорившая Уолл-Стрит, назвала два больших тренда - Фото
Cathie Wood (Фото: Facebook/ Cathie Wood)

После электромобилей следующий прорыв ожидает геномику и цифровые кошельки. Так считает генеральный директор ARK Investment Management Кэти Вуд, пишет CNBC.

"Мы очень взволнованы цифровыми кошельками", – сказала Вуд. Эта технология, по ее словам, узурпирует большую часть той роли, которую сегодня играют банки.  

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Вуд делает ставки на уже заявившие о себе имена в этой области: Square и PayPal, которые доминируют в сфере цифровых кошельков (на долю Square приходится более 7% активов фонда). Среди китайских компаний она считает доминирующими игроками такие платежные сервисы, как WeChat Pay и AliPay.

"Все становится цифровым и мобильным. У вас в кармане небольшое отделение банка. Мы предоставим таким образом все виды финансовых услуг, включая ссуды, дебетовые карты, кредитные карты, покупку акций и биткоинов", – сказала Вуд.

Еще одно перспективное и быстро развивающееся пространство по ее словам, это – геномика и секвенирование генов.

"Секвенирование ДНК впервые сделает науку частью процесса принятия решений в сфере здравоохранения. До сих пор более половины всех решений в области здравоохранения в той или иной степени принимались на основе предположений или опыта. Теперь у нас будут данные", –  отмечает она.

"Мы сможем вылечить болезни, про которые мы думали, что вылечить их никогда не удастся вылечить, включая рак", – считает Вуд.

Кэти Вуд называют "суперзвездой Уолл-Стрит". В 2014 году она основала собственную компанию – ARK Invest. В 2017 году она взлетела – активы выросли в десять раз. В 2018 году Кэти включили в список Bloomberg 50, состоящий из людей из сферы бизнеса, индустрии развлечений, финансов, политики, технологий и науки, которые определили глобальный бизнес. ARK Invest управляет пятью ETF, все они ориентированы на прорывные инновации. Среди инвестиций ARK — Netflix, Salesforce, Illumina, Square, Athenahealth, Tesla, Teladoc, Zoom, Palantir, Roku, Zillow и Shopify. В феврале 2021 года фонд ARK Innovation ETF вырос за год на 213,7%, ARK Next Generation Internet – на 220,7%. Вуд активна в соцсетях, популярна у Reddit-сообщества инвесторов, участвует в подкастах, ее смелыми прогнозами интересуются все финансовые СМИ.

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Наталия Софиенко
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инвестиции фонды Кэти Вуд электронные кошелки
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