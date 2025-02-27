CNN: Администрация Трампа отменяет более 90% грантов USAID на около $57 млрд
Администрация Дональда Трампа заявила, что прекращает действие более 90% грантов Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленных в рамках внешней помощи. Об этом пишет CNN со ссылкой на судебный иск, оспаривающий полную приостановку иностранной помощи.
В общей сложности было прекращено почти 5800 грантов USAID, а более 500 контрактов – сохранено. Общая максимальная стоимость сохраненных грантов составляет около $57 млрд.
В дополнение к отмене грантов USAID было отменено около 4100 государственных грантов, а около 2700 – сохранено.
Администрация Трампа уточнила, что "все еще остается 297 контрактов, нуждающихся в пересмотре".
Значительное сокращение внешней помощи является ударом по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи по всему миру остановились из-за масштабного замораживания финансирования и пересмотра миллиардных объемов помощи.
Согласно поданному иску, госсекретарь Марко Рубио в среду, 26 февраля, "принял окончательное решение по каждой награде на индивидуальной основе, решив либо сохранить награду, либо прекратить ее действие в соответствии с условиями документа или независимого юридического органа как не отвечающего национальным интересам и внешней политике Соединенных Штатов".
В то же время истцы в заявлении отказались от утверждения, что Рубио лично пересматривал все решения о расторжении контрактов, утверждая, что "одному человеку или даже группе людей было бы невозможно содержательно пересмотреть все эти контракты и решения за столь короткий период".
- 21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. В частности, это относится и к USAID. Украина являлась одним из основных реципиентов американской помощи по линии USAID.
- 3 февраля миллиардер Илон Маск заявил, что возглавляемое им управление эффективности правительства (DOGE) работает над полной ликвидацией USAID.
- С 24 февраля администрация Трампа отправила в административный отпуск всех сотрудников USAID в мире, за исключением небольшой части, и уволила по меньшей мере 1600 сотрудников, работающих в США.