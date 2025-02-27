CNN: Адміністрація Трампа скасовує понад 90% грантів USAID на близько $57 млрд

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Адміністрація Дональда Трампа заявила, що припиняє дію понад 90% грантів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданих у межах зовнішньої допомоги. Про це пише CNN із посиланням на судовий позов, який оскаржує повне призупинення іноземної допомоги.

Загалом було припинено майже 5800 грантів USAID, а понад 500 контрактів – збережено. Загальна максимальна вартість збережених грантів становить приблизно $57 млрд.

Додатково до скасування грантів USAID було скасовано приблизно 4100 державних грантів, а майже 2700 – збережено.

Адміністрація Трампа уточнила, що "все ще залишається 297 контрактів, які потребують перегляду".

Значне скорочення зовнішньої допомоги є ударом по роботі неприбуткових організацій та підрядників. Програми допомоги у всьому світі зупинилися через масштабне заморожування фінансування та перегляд мільярдних обсягів допомоги.

Згідно з поданим позовом, держсекретар Марко Рубіо в середу, 26 лютого, "ухвалив остаточне рішення щодо кожної нагороди на індивідуальній основі, вирішивши або зберегти нагороду, або припинити її дію відповідно до умов документа чи незалежного юридичного органу як таку, що не відповідає національним інтересам і зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Водночас позивачі у заяві відмовилися від твердження, що Рубіо особисто переглядав усі рішення про розірвання контрактів, стверджуючи, що "одній людині або навіть групі осіб було б неможливо змістовно переглянути всі ці контракти та рішення за такий короткий період".